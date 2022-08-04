Иркутянина, катавшего девушек на крыше авто, оштрафовали

Автомобиль принадлежит отцу молодого человека



В Иркутске молодой человек катал по городу двух девушек на крыше автомобиля «УАЗ Патриот».



Эта выходка попала в объектив камеры прохожего, а после оказалась в социальных сетях. Благодаря этому об этом инциденте узнали сотрудники ГИБДД. Они разыскали нарушителя.



Им оказался 28-летний житель Свердловского округа. Машина, на которой мужчина рассекал по городу с двумя девушками на крыше, принадлежит его отцу, а сам виновный не был вписан в страховой полис ОСАГО.



Будучи пойманным, водитель признал свою вину и раскаялся в произошедшем, пообещав, что впредь так делать не будет.



На водителя авто составили два административных протокола: за перевозку пассажиров вне кабины, и за то, что человек управляющий транспортным средством в страховой полис вписан не был.



Теперь любителю прокатить девушек «с ветерком» придётся заплатить штрафы.

