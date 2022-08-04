Ребёнка на скорой увезли в детскую больницу
В Улан-Удэ произошло очередное нападение хозяйской собаки на ребёнка. На этот раз пострадала пятилетняя девочка, рассказали в мэрии.
Сообщение о нападении поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу 3 августа в 20:02. Установлено, что крупная собака породы ротвейлер с одного из дачных участков в СНТ «Профсоюзник» набросилась на пятилетнюю девочку, когда та пришла в гости. Ребёнка на скорой доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.
В результате нападения агрессивного животного девочка получила гематому лобной области, множественные рвано-укушенные раны волосистой части головы, спины, ягодичной, бедренной поверхности, укусы ног и рук. Состояние девочки оценивается как средней тяжести.
После оказания медицинской помощи ребёнок отпущен на амбулаторное лечение.
- Владелец собаки установлен, специалисты управления административного контроля проверят полноту исполнения владельцем требований законодательства об ответственном обращении с животными, после чего хозяину грозит штраф от 3 до 5 тысяч. Также материалы дела переданы в полицию, - сообщили в комитете городского хозяйства.
В Улан-Удэ ротвейлер покусал пятилетнюю девочку
Происшествия, Фото:
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