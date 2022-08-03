Мужчина дал признательные показания на допросе
В Ангарске перед судом предстанет 31-летний мужчина, совершивший убийство более 11 лет назад.
По версии следствия, осенью 2010 года мужчина в ходе пьяной ссоры нанёс множество ударов по голове топором своему 56-летнему знакомому. С места преступления он скрылся.
Тогда не удалось сразу раскрыть преступление из-за недостаточности улик. Однако следователи ведут активную и кропотливую работу, направленную на изучение «архивных» уголовных дел. Так удалось сделать вывод о причастности этого мужчины к убийству. В июне 2022 года он был задержан. На допросе мужчина дал признательные показания.
На допросе он дал признательные показания.
- Следствием собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области
Жителя Ангарска будут судить за убийство 11-летней давности
Происшествия, Фото:
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