Жителям Бурятии рассказали об опасности самогона

Сивушные масла повышают риск отравления алкоголем в 1,5 раза
О том, какую опасность несёт алкоголь, изготовленный в домашних условиях, напомнило жителям министерство здравоохранения Бурятии.
Бытует мнение, что алкоголь, изготовленный самостоятельно, несёт меньший вред организму. Есть даже такое хобби как приготовление настоек или пивоварения.
Однако если оборудование собирается из подручных средств, отсутствуют знания по технологии очистки браги и нет стандартов безопасности, повышается риск производства сомнительного алкоголя, отмечают медики.
- Так как брага плохо очищена, то получается продукт с высоким содержанием сивушных масел — побочного продукта, образующегося при брожении спиртов. Сивушные масла повышают риск отравления алкоголем в 1,5 раза. Потому как сивушные масла быстро всасываются в кровь и очень медленно выводятся. Происходит токсическое воздействие на организм в целом и на каждый внутренний орган. Сильнее всего страдают печень и почки. Употребляя такой алкоголь, человек медленно, и что важно - намеренно, себя убивает, - рассказали специалисты.
Помимо непосредственного употребления алкоголя, представляет риски и сам процесс приготовления самогона. Из-за переизбытка давления велик риск взрыва самогонного аппарата.
Только за первые шесть месяцев в Улан-Удэ произошло несколько несчастных случаев в результате взрыва самогонного аппарата.
- Важно помнить, что алкоголь опасен всегда. Вне зависимости от его покупки в магазине или приготовления дома яд остаётся ядом. Будьте благоразумны и отнеситесь к своему здоровью с уважением. Не употребляйте алкоголь! – призывает минздрав Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне этого года произошло два инцидента с самогонными аппаратами. 17 июня в многоквартирном доме на улице Юного Коммунара в Улан-Удэ прогремел взрыв. В результате пострадали два человека – женщина и её ребёнок. В тот день вечером женщина установила в ванной комнате самогонный аппарат заводского производства и пошла с 4-летним сыном на улицу, оставив аппарат без присмотра. Вернувшись домой после прогулки, она включила свет в коридоре. В это время т произошёл взрыв газа, накопившегося в результате работы самогонного аппарата.
24 июня взорвался самогонный аппарат в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Фрунзе. Как сообщали тогда в следственном управлении СК России по Бурятии, по предварительным данным, самогон решил гнать в своей двухкомнатной квартире 19-летний молодой человек. Он установил в ванной комнате аппарат заводского производства. В момент происшествия парень находился один дома. В какой-то момент он включил свет в комнате, и неожиданно произошёл взрыв газа, скопившийся в результате работы самогонного аппарата. Молодого человека госпитализировали в больницу с термическими ожогами рук и лица.
Жителям Бурятии рассказали об опасности самогона
Происшествия, Фото:
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