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Житель Бурятии убил учителя физкультуры и катал его труп в машине

Житель Бурятии убил учителя физкультуры и катал его труп в машине
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сперва убийца показал труп жене и детям

Ночью 3 августа в Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль на просёлочной дороге возле села Старое Татаурово. Там ехали пьяный водитель и пассажир. А на заднем сиденье лежал труп.

Как выяснилось, погибшему был 51 год, он работал учителем физкультуры. С ним расправился 65-летний владелец автомобиля, в котором был обнаружен покойный.

- По данным следствия, подозреваемый живёт в селе Старое Татаурово, на протяжении последней недели употреблял алкогольные напитки. Вечером 2 августа он повстречал знакомого, который работал учителем физкультуры в местной школе. Вместе они пришли в баню, расположенную во дворе дома подозреваемого, где стали распивать спиртное. После застолья мужчины расстались, гость ушёл, а подозреваемый лёг спать. Однако спустя несколько часов ночью учитель вернулся в баню и грубо разбудил недавнего собутыльника. Хозяин агрессивно воспринял выходку приятеля, схватил топор и нанёс мужчине множество ударов лезвием и обухом по голове и другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Затем убийца зашёл в свой дом, где спали жена и взрослые дети. Глава семейства разбудил их и пригласил в баню. Когда ничего не подозревающие родственники пришли туда, они увидели страшную картину. Испугавшись, супруга и дети убежали, после чего вызвали скорую.

Однако в это время убийца позвал соседа. Последний трупа не испугался и согласился погрузить тело в машину. Вместе они выехали из ограды и направились в сторону трассы. По пути их и задержали сотрудники ГИБДД,

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время следователь приступит к допросу мужчины. После будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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