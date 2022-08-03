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В Иркутске из-за майнинговой машины сгорел элеватор

В Иркутске из-за майнинговой машины сгорел элеватор
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Огонь охватил 300 квадратных метров

Вечером 2 августа в Иркутске произошло возгорание административного здания на улице Полярная.

К месту были направлены 10 пожарных расчётов, в том числе пожарно-насосная станция и автоколенчатый подъёмник. Пожар произошёл в металлопрофильном строении элеватора, также существовала угроза распространения огня на пристроенное вплотную двухэтажное здание.

На момент прибытия первого подразделения горели третий и четвёртый этажи элеватора на площади 300 квадратных метров. Горело майнинговое оборудование.



Пожар был полностью потушен к двум часам ночи.

- Пожарные оперативно, в течение получаса, локализовали пожар и справились с открытым огнём. В 01:55 последствия пожара были ликвидированы. Огнеборцы проверили административное здание и перекрытия элеватора. В результате пожара повреждено здание элеватора, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание майнингового оборудования.




В Иркутской области с начала года произошло 4052 пожара. Погибли 116 человек, 120 человек получили травмы, 595 спасены, эвакуированы 3404 человека.




пожар

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