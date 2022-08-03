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В Бурятии в вылетевшей в кювет машине пострадал ребёнок

В Бурятии в вылетевшей в кювет машине пострадал ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчик получил перелом предплечья

1 августа в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал девятилетний ребёнок. На дороге столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Honda Freed.

Видео опубликовали в Telegram-канале службы аварийных комиссаров «Кузов салон». На нём запечатлён повреждённый в результате столкновения автомобиль Daewoo, вылетевший с дороги в кювет.

- Около 20 часов 40-летняя водитель автомобиля Daewoo Nexia, следуя со стороны Улан-Удэ в направлении посёлка Звёздный, при выполнении обгона совершила столкновение с автомобилем Honda Freed под управлением 51-летней женщины, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получил девятилетний пассажир Daewoo. По предварительным данным, ребёнка госпитализировали в больницу с переломом левого предплечья.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 августа в Бурятии произошло несколько ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние
ДТП

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