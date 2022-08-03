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В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД спас от огня людей и дом

В Улан-Удэ сотрудник ГИБДД спас от огня людей и дом
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Сотрудник ГИБДД и дружинник первыми начали тушение огня

В Улан-Удэ благодаря оперативным действиям сотрудника ГИБДД и командира добровольной народной дружины был вовремя потушен пожар в частном подворье. Об этом происшествии рассказали в МВД по Бурятии. 

Всё произошло 2 августа около 21:00 в СНТ «Строитель». Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД капитан полиции Дмитрий Кожухов и командир добровольной народной дружины Андрей Черепанов заметили дым в ограде частного дома.

Они решили проверить задымление и обнаружили, что горит баня. Существовала угроза перехода огня на другие строения.

Сотрудник Госавтоинспекции (кстати, находившийся в свободное от выполнения служебных обязанностей время) незамедлительно сообщил пожарным и предупредил об опасности хозяйку дома.

- Вместе Дмитрий и Андрей приняли меры для минимизации последствий возгорания – отключили электропитание, протянули водяные шланги с расположенных рядом участков. И вместе с соседями принялись тушить пожар, пытаясь предупредить распространение огня на другие постройки. Через 10 минут на место происшествия прибыли пожарные, ликвидировавшие возгорание, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Хозяйка дома рассказала, что отправила ребёнка топить баню и даже не заметила, как спустя время постройку охватил огонь. Она поблагодарила за своевременную помощь.





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