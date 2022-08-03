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Улан-удэнец утопил сына сожительницы

Улан-удэнец утопил сына сожительницы
Происшествия,  Фото:проверка показаний обвиняемого на месте происшествия
Убийца сперва во всём признался, а затем отказался от своих показаний

45-летний житель Улан-Удэ, утопивший 30-летнего сына своего сожительницы, предстал перед судом.

Оба мужчины работали грузчиками на торговой базе на Батарейке. Следствие установило, что вечером 4 марта 2021 года по окончании рабочего дня они спустились к берегу реки Уда, где стали распивать спиртное. Вскоре пьяные мужчины поссорились, вспомнив о давнем конфликте. Мужчина ударил несколько раз молодого собутыльника по голове и повалил на землю. Затем поднял его на руки и скинул в полынью.

Жертву течением затянуло под лед, и он погиб. Его тело так и не было обнаружено, что осложняло расследование.

- В связи с безвестным исчезновением сына мать обратилась в правоохранительные органы с заявлением. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что пропавший молодой человек стал жертвой преступления, в совершении которого заподозрили сожителя его матери. Мужчину задержали, на начальном этапе предварительного расследования он признал вину и давал стабильные показания, которые совпадали с другими установленными по делу обстоятельствами. Однако затем изменил позицию, и стал настаивать на своей непричастности к преступлению, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Тем не менее, по уголовному делу были собраны достаточные доказательства. В частности, проведён следственный эксперимент, в ходе которого другой грузчик, схожий по комплекции с обвиняемым, смог без труда поднять груз весом и размером, сопоставимыми с погибшим, и кинуть его в полынью.

Также установлено, что в результате попадания в реку тёплых стоков в месте, на которое указывал обвиняемый в своих первичных показаниях, зимой всегда образуется полынья.

- Эти и другие доказательства были представлены государственным обвинителем коллегии присяжных заседателей, которая признала мужчину виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения, - сообщили в следственном управлении.

Приговором суда мужчине назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.


убийство

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