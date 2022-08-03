В Иркутской области грузовик раздавил легковушку, погибла женщина

Грузовик врезался в иномарку, которая пропускала коров
2 августа вблизи села Олой Иркутской области в столкновении грузового автомобиля «Шакман» и легковушки «Тойота Виста» погибла женщина.
Авария произошла на 91 километре автодороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. По предварительным данным, грузовик врезался в иномарку, которая пропускала идущих впереди коров.
- В результате случившегося 56-летняя пассажирка «Тойоты» погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель легкового автомобиля и двое несовершеннолетних пассажиров 14 и 15 лет доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента.
Грузовик врезался в иномарку, которая пропускала коров
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