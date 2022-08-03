В Иркутской области 19-летний парень вытащил ребёнка из горящего дома





19-летний парень спас ребёнка из горящего дома в Заларинском районе Иркутской области. Пожар произошёл 1 августа в селе Ханжиново. На улице 40 лет Победы загорелась веранда двухквартирного деревянного дома, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.Услышав непонятный звук с улицы, который оказался треском шифера, 19-летний местный житель Илья Елецкий вышел на улицу и увидел пожар в соседнем доме. Молодой человек бросился туда и достучался до своей соседки.Женщина выбежала на улицу взяв с собой двух своих детей, которым 11 лет и 2 года. Однако, находясь уже в безопасности, она рассказала очевидцам о том, что в панике не смогла найти своего четырёхлетнего сына. Мальчик спрятался, когда начался пожар.Не теряя времени и закрыв лицо мокрой тряпкой, Илья бросился в дом на поиски ребёнка. В горящем доме ему удалось отыскать мальчика, который, испугавшись, залез под кровать. Илья попытался вывести ребёнка через дверь, но огонь отрезал ему путь. Тогда парень разбил окно в дальней комнате, и передав ребёнка матери, выбрался из квартиры сам.- Когда услышал о том, что в горящей квартире остался ребенок, то ни секунды не задумываясь, смочил водой тряпку для защиты органов дыхания - этому учили в школе на уроках безопасности, и пошёл за ним. На поиски ребёнка ушло буквально три минуты, почему-то сразу подумал, что он где-то под диваном или под кроватью, - рассказал Илья.Пожар ликвидировали приехавшие пожарные подразделения. Огонь нанёс ущерб веранде и 40 квадратным метрам жилплощади.Благодаря отваге и героизму Ильи, жертв удалось избежать. Его планируется наградить.