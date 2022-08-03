Мальчика, упавшего с заброшенного здания, перевезут в Улан-Удэ
В минздраве Бурятии сообщили, каково состояние шестилетнего мальчика, упавшего с пятого этажа заброшенного многоквартирного дома в Новой Бряни.
- На данный момент ребёнок находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Медицинские работники прикладывают все усилия для спасения жизни и здоровья маленького пациента, - сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Сейчас мальчик находится в Новобрянской больнице, но его планируют перевезти в детскую больницу в Улан-Удэ.
- Благодаря слаженным действиям медицинских работников в сжатые сроки было организовано лечение пациента. Проведён оперативный осмотр несовершеннолетнего, была запрошена консультация специалиста детской республиканской клинической больницы. Сегодня Территориальный центр медицины катастроф перевезёт пациента в Улан-Удэ, - уточнили в минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», несчастный случай с шестилетним мальчиком произошёл 1 августа. Четверо друзей играли в пятиэтажке, где уже больше 20 лет пустуют квартиры. Дети бегали по пятому этажу, когда один из мальчиков случайно сорвался вниз. К счастью, удар о землю ему смягчили ветви дерева, растущего у дома.
Следователи, которые ведут проверку, потребовали от властей Новой Бряни ограничить доступ во все заброшенные строения. Глава села, в свою очередь, объяснил, что двери в пустующие дома ранее пытались заколачивать, а на входе вешали предупредительные ленты, но местные жители их срывают.
В Бурятии ребёнок, упавший с высоты, находится в тяжёлом состоянии
Происшествия, Фото:
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