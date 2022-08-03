03 августа

02 августа

Популярное

В Бурятии ребёнок, упавший с высоты, находится в тяжёлом состоянии

В Бурятии ребёнок, упавший с высоты, находится в тяжёлом состоянии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчика, упавшего с заброшенного здания, перевезут в Улан-Удэ

В минздраве Бурятии сообщили, каково состояние шестилетнего мальчика, упавшего с пятого этажа заброшенного многоквартирного дома в Новой Бряни.

- На данный момент ребёнок находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Медицинские работники прикладывают все усилия для спасения жизни и здоровья маленького пациента, - сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Сейчас мальчик находится в Новобрянской больнице, но его планируют перевезти в детскую больницу в Улан-Удэ.

- Благодаря слаженным действиям медицинских работников в сжатые сроки было организовано лечение пациента. Проведён оперативный осмотр несовершеннолетнего, была запрошена консультация специалиста детской республиканской клинической больницы. Сегодня Территориальный центр медицины катастроф перевезёт пациента в Улан-Удэ, - уточнили в минздраве.

Как сообщал «Байкал-Daily», несчастный случай с шестилетним мальчиком произошёл 1 августа. Четверо друзей играли в пятиэтажке, где уже больше 20 лет пустуют квартиры. Дети бегали по пятому этажу, когда один из мальчиков случайно сорвался вниз. К счастью, удар о землю ему смягчили ветви дерева, растущего у дома.

Следователи, которые ведут проверку, потребовали от властей Новой Бряни ограничить доступ во все заброшенные строения. Глава села, в свою очередь, объяснил, что двери в пустующие дома ранее пытались заколачивать, а на входе вешали предупредительные ленты, но местные жители их срывают.

медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ребёнок, упавший с высоты, находится в тяжёлом состоянии
В Бурятии ребёнок, упавший с высоты, находится в тяжёлом состоянии
Происшествия, 03.08.2022
Мальчика, упавшего с заброшенного здания, перевезут в Улан-Удэ
В Улан-Удэ «заминировали» Арбитражный суд и «Форум»
В Улан-Удэ «заминировали» Арбитражный суд и «Форум»
Происшествия, 03.08.2022
Здания осматривают сотрудники оперативных служб
В Бурятии в ДТП пострадали юный мотоциклист и его пассажир
В Бурятии в ДТП пострадали юный мотоциклист и его пассажир
Происшествия, 03.08.2022
Мотоцикл с подростками врезался во внедорожник
Улан-удэнец нашёл в купленном гараже снаряд
Улан-удэнец нашёл в купленном гараже снаряд
Происшествия, 03.08.2022
Находку мужчина обнаружил, вскрыв смотровую яму
В Бурятии из-за грозы возник лесной пожар
В Бурятии из-за грозы возник лесной пожар
Происшествия, 03.08.2022
Возгорание ликвидировали в первые часы
В Бурятии два человека погибли, врезавшись в дерево на «Камри»
В Бурятии два человека погибли, врезавшись в дерево на «Камри»
Происшествия, 03.08.2022
Врезавшийся в дерево автомобиль почти разорвало на части  
В Агинском округе выявили бешенство
В Агинском округе выявили бешенство
Происшествия, 02.08.2022
Опасное заболевание нашли только у одного животного
«Было жутко»: Жителей Бурятии испугали сирены
«Было жутко»: Жителей Бурятии испугали сирены
Происшествия, 02.08.2022
Произошедшее объяснили «несанкционированным срабатыванием сирен»
В Бурятии пропавшего сторожа нашли мёртвым
В Бурятии пропавшего сторожа нашли мёртвым
Происшествия, 02.08.2022
Мужчина пропал без вести после окончания смены
Улан-удэнка в последний момент смогла распознать мошенников
Улан-удэнка в последний момент смогла распознать мошенников
Происшествия, 02.08.2022
Женщина была наслышана о мошенничествах, но всё же едва не купилась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^