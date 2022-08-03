03 августа

02 августа

Популярное

В Бурятии в ДТП пострадали юный мотоциклист и его пассажир

В Бурятии в ДТП пострадали юный мотоциклист и его пассажир
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мотоцикл с подростками врезался во внедорожник

Накануне, 2 августа, в Муйском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два подростка, 16 и 15 лет. Они ехали на мотоцикле.

- В 21 час в посёлке Таксимо несовершеннолетний водитель мотоцикла «Рэйсер-250», не имеющий прав управления транспортом, следуя по улице Еловая, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер». В результате ДТП мотоциклист 2006 года рождения и его пассажир 2007 года рождения госпитализированы в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ещё одно ДТП, в котором пострадал подросток, вчера вечером произошло в селе Бичура. Там водитель автомобиль совершил столкновение с мопедом, на котором ехал 14-летний парень. После аварии водитель авто скрылся с места происшествия, его личность пока не установлено.

Юный водитель получил травмы.


Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ травмы получил 10-летний мальчик, катавшийся на велосипеде. Он выехал на проезжую часть, где его сбил автомобиль.

Всего с начала года на дорогах республики зарегистрировано 75 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Четверо из них погибли, 86 получили травмы.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ребёнок, упавший с высоты, находится в тяжёлом состоянии
В Бурятии ребёнок, упавший с высоты, находится в тяжёлом состоянии
Происшествия, 03.08.2022
Мальчика, упавшего с заброшенного здания, перевезут в Улан-Удэ
В Улан-Удэ «заминировали» Арбитражный суд и «Форум»
В Улан-Удэ «заминировали» Арбитражный суд и «Форум»
Происшествия, 03.08.2022
Здания осматривают сотрудники оперативных служб
В Бурятии в ДТП пострадали юный мотоциклист и его пассажир
В Бурятии в ДТП пострадали юный мотоциклист и его пассажир
Происшествия, 03.08.2022
Мотоцикл с подростками врезался во внедорожник
Улан-удэнец нашёл в купленном гараже снаряд
Улан-удэнец нашёл в купленном гараже снаряд
Происшествия, 03.08.2022
Находку мужчина обнаружил, вскрыв смотровую яму
В Бурятии из-за грозы возник лесной пожар
В Бурятии из-за грозы возник лесной пожар
Происшествия, 03.08.2022
Возгорание ликвидировали в первые часы
В Бурятии два человека погибли, врезавшись в дерево на «Камри»
В Бурятии два человека погибли, врезавшись в дерево на «Камри»
Происшествия, 03.08.2022
Врезавшийся в дерево автомобиль почти разорвало на части  
В Агинском округе выявили бешенство
В Агинском округе выявили бешенство
Происшествия, 02.08.2022
Опасное заболевание нашли только у одного животного
«Было жутко»: Жителей Бурятии испугали сирены
«Было жутко»: Жителей Бурятии испугали сирены
Происшествия, 02.08.2022
Произошедшее объяснили «несанкционированным срабатыванием сирен»
В Бурятии пропавшего сторожа нашли мёртвым
В Бурятии пропавшего сторожа нашли мёртвым
Происшествия, 02.08.2022
Мужчина пропал без вести после окончания смены
Улан-удэнка в последний момент смогла распознать мошенников
Улан-удэнка в последний момент смогла распознать мошенников
Происшествия, 02.08.2022
Женщина была наслышана о мошенничествах, но всё же едва не купилась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^