В Бурятии в ДТП пострадали юный мотоциклист и его пассажир

Накануне, 2 августа, в Муйском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два подростка, 16 и 15 лет. Они ехали на мотоцикле.
- В 21 час в посёлке Таксимо несовершеннолетний водитель мотоцикла «Рэйсер-250», не имеющий прав управления транспортом, следуя по улице Еловая, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер». В результате ДТП мотоциклист 2006 года рождения и его пассажир 2007 года рождения госпитализированы в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Ещё одно ДТП, в котором пострадал подросток, вчера вечером произошло в селе Бичура. Там водитель автомобиль совершил столкновение с мопедом, на котором ехал 14-летний парень. После аварии водитель авто скрылся с места происшествия, его личность пока не установлено.
Юный водитель получил травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ травмы получил 10-летний мальчик, катавшийся на велосипеде. Он выехал на проезжую часть, где его сбил автомобиль.
Всего с начала года на дорогах республики зарегистрировано 75 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Четверо из них погибли, 86 получили травмы.