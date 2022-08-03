Ребёнок выехал на проезжую часть
2 августа в Улан-Удэ в ДТП пострадал 10-летний мальчик, катавшийся на велосипеде.
- Днём 36-летняя водитель автомобиля «Тойота Ноа», следуя по улице Волочаевской совершила наезд на велосипедиста 2012 года рождения. Ребёнок вне зоны пешеходного перехода выехал на проезжую часть, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июня на улице Республиканская в Улан-Удэ грузовой бортовой автомобиль сбил семилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребёнок скончался на месте аварии. Сейчас полицейские ищут свидетелей аварии.
ДТП с детьми на велосипедах летом – не редкость. Одно из последних зарегистрировано 23 июля в селе Новая Курба Заиграевского района. 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде, сбил мопед, управлял которым 15-летний подросток.
В Улан-Удэ женщина-водитель сбила мальчика на велосипеде
Происшествия, Фото:
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