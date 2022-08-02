02 августа

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В Забайкалье подростки осквернили могилы участников спецоперации.

В Забайкалье подростки осквернили могилы участников спецоперации.
Происшествия, 
Вандалами оказались пятеро подростков

В городе Борзя Забайкальского края повредили могилы военнослужащих, погибших на Украине. Вандалы раскидали венки, сломали оградки и изрисовали могильные памятники.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение, либо осквернение воинских захоронений».

В ходе розыскных действий сотрудники полиции при участии представителей регионального УФСБ вышли на пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

В ходе расследования подростки были допрошены полицейскими, и прошли процедуру сверки показаний на месте происшествия. Также был назначен ряд необходимых судебных экспертиз.


вандализм

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