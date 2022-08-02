В Забайкалье подростки осквернили могилы участников спецоперации.

Вандалами оказались пятеро подростков



В городе Борзя Забайкальского края повредили могилы военнослужащих, погибших на Украине. Вандалы раскидали венки, сломали оградки и изрисовали могильные памятники.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение, либо осквернение воинских захоронений».



В ходе розыскных действий сотрудники полиции при участии представителей регионального УФСБ вышли на пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет.



В ходе расследования подростки были допрошены полицейскими, и прошли процедуру сверки показаний на месте происшествия. Также был назначен ряд необходимых судебных экспертиз.





