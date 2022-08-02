Парня увезли в больницу
Днём 1 августа в Ангарске мотоцикл «Рэйсер» врезался в автомобиль «Форд Фокус». За рулём мотоцикла находился 14-летний подросток.
Инцидент произошёл в районе Еловского водохранилища. Юноша, управляя мотоциклом, совершил столкновение со стоящим на обочине автомобилем. В результате происшествия парня увезли в больницу.
- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой в том числе будет дана правовая оценка действиям родителей в части воспитания и содержания несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Стоит также учитывать, что подростку рановато управлять мотоциклом. Так как сесть за руль мототранспорта можно с 16-летнего возраста, при наличии водительских прав с нужной категорией и защитного шлема.
В Ангарске 14-летний мотоциклист врезался в припаркованную машину
Происшествия, Фото:
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