В Ангарске 14-летний мотоциклист врезался в припаркованную машину

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Парня увезли в больницу



Днём 1 августа в Ангарске мотоцикл «Рэйсер» врезался в автомобиль «Форд Фокус». За рулём мотоцикла находился 14-летний подросток.



Инцидент произошёл в районе Еловского водохранилища. Юноша, управляя мотоциклом, совершил столкновение со стоящим на обочине автомобилем. В результате происшествия парня увезли в больницу.



- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой в том числе будет дана правовая оценка действиям родителей в части воспитания и содержания несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Стоит также учитывать, что подростку рановато управлять мотоциклом. Так как сесть за руль мототранспорта можно с 16-летнего возраста, при наличии водительских прав с нужной категорией и защитного шлема.



