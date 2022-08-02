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«Было жутко»: Жителей Бурятии испугали сирены

«Было жутко»: Жителей Бурятии испугали сирены
Происшествия, 
Произошедшее объяснили «несанкционированным срабатыванием сирен»

В третьем часу дня 2 августа многие жители Улан-Удэ услышали внезапный вой сирен. Они немало встревожили людей, тем более что сирены просто очень долго выли. Стандартных оповещений о том, что учебная тревога, при этом не звучало.

- На площади Советов гудело минут пять. Жутковато, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.

О внезапных звуках сообщают также жители Стеклозавода, проспекта Победы и других микрорайонов.

«Сирены так долго выли. Аж жутко было», «Страшно», - делятся горожане.

 
В республиканском агентстве ГО и ЧС пояснили, что произошло несанкционированное срабатывание сирен во время технической проверки. Причём случилось оно не только в Улан-Удэ, но и в Северобайкальске, а также в трёх пригородных районах.

- В ходе технической проверки системы оповещения произошло несанкционированное срабатывание сирен в Улан-Удэ, городе Северобайкальск, а также в Иволгинском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах. Просим население соблюдать спокойствие. На территории республики ЧС и происшествий не произошло, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Александр Степанов.


сирены

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