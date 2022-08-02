Погибший не умел плавать
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 августа в местности Култушная на Байкале в Кабанском районе Бурятии утонул мужчина. Ему было 46 лет.
Сегодня стало известно, что мужчина погиб во время семейного отдыха
- По имеющейся информации, мужчина отдыхал вместе с семьёй. Со слов родственников, утонувший не умел плавать. Тело мужчины извлекли из воды очевидцы. Вызвав скорую, они ещё какое-то время пыталась его реанимировать, делая искусственное дыхание, но безуспешно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Тело было передано полицейским.
Всего с начала летнего купального сезона на водоёмах Бурятии утонули 14 человек, среди которых двое детей. Тела двоих утонувших до сих пор не найдены.
В Бурятии мужчина утонул во время семейного отдыха
Происшествия, Фото:
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