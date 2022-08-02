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В Бурятии мужчина утонул во время семейного отдыха

В Бурятии мужчина утонул во время семейного отдыха
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погибший не умел плавать

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 августа в местности Култушная на Байкале в Кабанском районе Бурятии утонул мужчина. Ему было 46 лет.

Сегодня стало известно, что мужчина погиб во время семейного отдыха

- По имеющейся информации, мужчина отдыхал вместе с семьёй. Со слов родственников, утонувший не умел плавать. Тело мужчины извлекли из воды очевидцы. Вызвав скорую, они ещё какое-то время пыталась его реанимировать, делая искусственное дыхание, но безуспешно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Тело было передано полицейским.

Всего с начала летнего купального сезона на водоёмах Бурятии утонули 14 человек, среди которых двое детей. Тела двоих утонувших до сих пор не найдены.


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