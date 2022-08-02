Мужчина пропал без вести после окончания смены
В Кяхтинском районе Бурятии найден мёртвым пропавший на прошлой неделе 70-летний сторож водонапорной башни.
Мужчина исчез при странных обстоятельствах 28 июля. Он заступил на смену сторожем на водонапорной башне, принадлежащей частной компании в городе Кяхта. Однако после окончания смены домой не вернулся и на связь больше не выходил.
Утром 1 августа на его поиски выехали трое спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. За сутки они обследовали резервуары с водой, находящиеся на территории водозабора, 15 квадратных километров леса и 300 квадратных метров искусственного водоёма, находящегося в 10 километрах от Кяхты.
- Сегодня утром тело мужчины было обнаружено. Розыск завершён. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пропавшего сторожа нашли мёртвым
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