Под Иркутском пьяная женщина на «Лэнд Крузере» устроила смертельное ДТП









Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя внедорожника. Кроме того, на неё составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.



Как сообщал «Байкал-Daily», похожая трагедия произошла 20 июля на автодороге под Усть-Кутом, тогда пьяный водитель «Лэнд Крузера»





Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя внедорожника. Кроме того, на неё составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.Как сообщал «Байкал-Daily», похожая трагедия произошла 20 июля на автодороге под Усть-Кутом, тогда пьяный водитель «Лэнд Крузера» устроил смертельное ДТП

1 августе под Иркутском в районе села Хомутово столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и «Тойота Королла Ранкс». В результате ДТП обе машины улетели в кювет.Аварию устроила 41-летняя женщина, управлявшая внедорожником. Она выехала на встречную полосу и врезалась в легковушку.- На месте происшествия пассажир «Короллы» погиб до приезда скорой помощи. Пассажирка легковушки с различными травмами доставлена в медицинское учреждение. Водители не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Проведённое освидетельствование показало, что виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения.- То есть, я почти в семь раз преувеличила норму? Ещё «Крузак» ушатала и человека ушатала, - отчаянно сказала женщина.