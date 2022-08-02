Под Иркутском пьяная женщина на «Лэнд Крузере» устроила смертельное ДТП

1 августе под Иркутском в районе села Хомутово столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и «Тойота Королла Ранкс». В результате ДТП обе машины улетели в кювет.
Аварию устроила 41-летняя женщина, управлявшая внедорожником. Она выехала на встречную полосу и врезалась в легковушку.
- На месте происшествия пассажир «Короллы» погиб до приезда скорой помощи. Пассажирка легковушки с различными травмами доставлена в медицинское учреждение. Водители не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Проведённое освидетельствование показало, что виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения.
- То есть, я почти в семь раз преувеличила норму? Ещё «Крузак» ушатала и человека ушатала, - отчаянно сказала женщина.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела на водителя внедорожника. Кроме того, на неё составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожая трагедия произошла 20 июля на автодороге под Усть-Кутом, тогда пьяный водитель «Лэнд Крузера» устроил смертельное ДТП.