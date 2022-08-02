В Бурятии дерево спасло жизнь упавшему с пятого этажа ребёнку

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 1 августа в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии во время игры детей в заброшенном здании произошёл несчастный случай. С балконного выступа на пятом этаже упал шестилетний мальчик. Он был госпитализирован в Новобрянскую больницу.
Доследственную проверку начали следователи.
- По предварительным данным, 1 августа четверо мальчиков гуляли по селу Новая Брянь без присмотра взрослых. Они зашли в заброшенный многоквартирный пятиэтажный дом и стали играть внутри. Поднявшись на последний этаж, дети принялись бегать по частично разрушенным балконным плитам, не имеющих ограждений. В этот момент один из мальчиков не удержался, сорвался с выступа и упал вниз. При падении ребёнок угодил на крону дерева, ветви которого смягчили удар о землю, - сообщили подробности инцидента в следственном управлении СК России по Бурятии.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. «Выясняется балансовая принадлежность заброшенного здания и полномочия органов местного самоуправления в сфере обращения с такими строениями и обеспечения безопасности населения», - пояснили в следственном управлении.
По данным МВД по Бурятии, семья ребёнка благополучная.