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В Бурятии затопило дорогу

В Бурятии затопило дорогу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подтопление произошло из-за подъёма реки Баргузин

1 августа в Баргузинском районе Бурятии подтопило дорогу, ведущую к мосту через реку Баргузин, в местности Буксыкен.

- Подтопило дорожное полотно – подъезд от дороги Улан-Удэ –Курумкан к местности Буксыкен – слоем до одного метра, - сообщает «Баргузин-инфо».

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что подтопление произошло из-за подъёма реки Баргузин после дождей. Сейчас в этой местности закрыто движение для всех видов транспорта.

Отрезанных от «большой земли» населённых пунктов нет. Сельчане могут выехать по региональной автомобильной дороге.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июля в Курумканском районе сильным течением снесло мост на реке Баргузин. Деревянный автомобильный мост разрушился между посёлком Майский и селом Алла.

подтопление

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