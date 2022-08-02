Подтопление произошло из-за подъёма реки Баргузин
1 августа в Баргузинском районе Бурятии подтопило дорогу, ведущую к мосту через реку Баргузин, в местности Буксыкен.
- Подтопило дорожное полотно – подъезд от дороги Улан-Удэ –Курумкан к местности Буксыкен – слоем до одного метра, - сообщает «Баргузин-инфо».
В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что подтопление произошло из-за подъёма реки Баргузин после дождей. Сейчас в этой местности закрыто движение для всех видов транспорта.
Отрезанных от «большой земли» населённых пунктов нет. Сельчане могут выехать по региональной автомобильной дороге.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июля в Курумканском районе сильным течением снесло мост на реке Баргузин. Деревянный автомобильный мост разрушился между посёлком Майский и селом Алла.
В Бурятии затопило дорогу
Происшествия, Фото:
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