Троица улан-удэнцев промышляла кражами проводов с электроопор

В кражах участвовали сожители и их друг



Трое жителей Улан-Удэ пойдут под суд за кражи проводов с линий электропередачи в Иволгинском районе. Всего им вменяется 12 таких краж. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора Бурятии.



По версии следствия, весной 2020 года 39-летний ранее судимый безработный мужчина предложил своей сожительнице криминальный план. Он решил воровать самонесущие изолированные кабели с линий электропередачи в различных сёлах Иволгинского района.



Женщина согласилась, и пара совершила восемь таких преступлений. Затем они стали брать с собой «на дело» своего приятеля. С ним совершили ещё четыре кражи.



- Обвиняемые использовали одну и ту же криминальную схему. В тёмное время суток они выезжали на автомобиле на места преступлений. Женщина, оставаясь в автомобиле, наблюдала за обстановкой, мужчины снимали с электроопоры провода. Похищенный кабель они обжигали и сдавали цветной металл в пункты приёма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



Во время последней кражи в августе 2021 года троицу задержали полицейские.



Причиненный преступлениями ущерб составил 932 тысячи рублей.



В ходе следствия наложен арест на автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 1,2 млн рублей.



По статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба» предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7,5 лет.



Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу.



