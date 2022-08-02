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Троица улан-удэнцев промышляла кражами проводов с электроопор

Троица улан-удэнцев промышляла кражами проводов с электроопор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В кражах участвовали сожители и их друг

Трое жителей Улан-Удэ пойдут под суд за кражи проводов с линий электропередачи в Иволгинском районе. Всего им вменяется 12 таких краж. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора Бурятии.

По версии следствия, весной 2020 года 39-летний ранее судимый безработный мужчина предложил своей сожительнице криминальный план. Он решил воровать самонесущие изолированные кабели с линий электропередачи в различных сёлах Иволгинского района.

Женщина согласилась, и пара совершила восемь таких преступлений. Затем они стали брать с собой «на дело» своего приятеля. С ним совершили ещё четыре кражи.

- Обвиняемые использовали одну и ту же криминальную схему. В тёмное время суток они выезжали на автомобиле на места преступлений. Женщина, оставаясь в автомобиле, наблюдала за обстановкой, мужчины снимали с электроопоры провода. Похищенный кабель они обжигали и сдавали цветной металл в пункты приёма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Во время последней кражи в августе 2021 года троицу задержали полицейские.

Причиненный преступлениями ущерб составил 932 тысячи рублей.

В ходе следствия наложен арест на автомобиль одного из обвиняемых стоимостью 1,2 млн рублей.

По статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба» предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7,5 лет.

Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу.

кража

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