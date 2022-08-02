Житель Бурятии избил знакомого поленом

Мужчина отправится за решётку на несколько лет



В Баунтовском районе Бурятии житель села Багдарин осуждён к лишению свободы за нападение на человека в период своего условного осуждения.



- В декабре 2021 года мужчина был осуждён за несоблюдение ограничений административного надзора, ему назначено семь месяцев лишения свободы условно. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, в том числе за умышленное причинение смерти другому человеку. Не сделав должных выводов, в период отбывания условного осуждения он совершил преступление, - сообщает прокуратура Бурятии.



Мужчина напал на знакомого в марте 2022 года во время распития спиртного. Поссорившись с приятелем, он избил его поленом по голове, а также пинал ногами по телу. Потерпевший получил тяжёлые травмы.



Нападавший был признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».



Баунтовский районный суд с учётом совершения тяжкого преступления в период испытательного срока назначил виновному 4 года 3 месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии общего режима.

