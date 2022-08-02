Мужчина отправится за решётку на несколько лет
В Баунтовском районе Бурятии житель села Багдарин осуждён к лишению свободы за нападение на человека в период своего условного осуждения.
- В декабре 2021 года мужчина был осуждён за несоблюдение ограничений административного надзора, ему назначено семь месяцев лишения свободы условно. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, в том числе за умышленное причинение смерти другому человеку. Не сделав должных выводов, в период отбывания условного осуждения он совершил преступление, - сообщает прокуратура Бурятии.
Мужчина напал на знакомого в марте 2022 года во время распития спиртного. Поссорившись с приятелем, он избил его поленом по голове, а также пинал ногами по телу. Потерпевший получил тяжёлые травмы.
Нападавший был признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».
Баунтовский районный суд с учётом совершения тяжкого преступления в период испытательного срока назначил виновному 4 года 3 месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии общего режима.
Житель Бурятии избил знакомого поленом
Происшествия, Фото:
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