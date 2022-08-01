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Житель Бурятии попался на сливе нечистот в почву

Житель Бурятии попался на сливе нечистот в почву
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Жидкие отходы сливали с вакуумки

29 июля в Кабанском районе Бурятии государственный инспектор Бурприроднадзора по экологическому надзору Елена Козина обнаружила незаконный слив жидких отходов в несанкционированном месте.

В ходе рейда госинспектор поймала с поличным местного жителя. Он сливал нечистоты с вакуумки прямо в почву неподалёку от села Кабанск.


- Нарушитель привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП за несоблюдения требований по охране окружающей среды, - сообщили в Бурприроднадзора.

Информацию о случаях нарушения природоохранного законодательства с приложением фото и видеоматериалов можно направить в Бурприроднадзор для принятия мер. Телефон: 8 (3012) 44-44-97

загрязнение

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