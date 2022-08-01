Житель Бурятии попался на сливе нечистот в почву





29 июля в Кабанском районе Бурятии государственный инспектор Бурприроднадзора по экологическому надзору Елена Козина обнаружила незаконный слив жидких отходов в несанкционированном месте.В ходе рейда госинспектор поймала с поличным местного жителя. Он сливал нечистоты с вакуумки прямо в почву неподалёку от села Кабанск.- Нарушитель привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.2 КоАП за несоблюдения требований по охране окружающей среды, - сообщили в Бурприроднадзора.Информацию о случаях нарушения природоохранного законодательства с приложением фото и видеоматериалов можно направить в Бурприроднадзор для принятия мер. Телефон: 8 (3012) 44-44-97