Улан-удэнский «Отелло» убил возлюбленную, сняв с неё скальп

Мужчина пришёл в ярость, застав свою сожительницу с другим



В Улан-Удэ перед судом предстанет 33-летний мужчина, который убил свою сожительницу, сняв с неё скальп.



По данным следствия, пара жила в многоквартирном доме в 115 микрорайоне. Вечером 19 апреля 2022 года мужчина ушёл с работы раньше обычного. Перед тем, как вернуться домой, он выпил алкоголь.



Когда же зашёл к себе в квартиру, то застал возлюбленную в объятиях незнакомого мужчины. Вероятно, любовники не рассчитывали, что глава семейства вернётся домой пораньше.



Увидев эту картину, мужчина набросился на незнакомца и стал его избивать. Впрочем, тот смог быстро одеться и выбежать в подъезд.



Тогда «Отелло» переключился на женщину.



- Он нанёс ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, после чего схватил нож и стал срезать сожительнице волосы, причинив глубокие порезы головы, из которых открылось обильное кровотечение. После этого мужчина успокоился и вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, в результате причиненных повреждений вскоре она скончалась, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.



На ревнивца было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Недавно дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

