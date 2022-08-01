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Улан-удэнский «Отелло» убил возлюбленную, сняв с неё скальп

Улан-удэнский «Отелло» убил возлюбленную, сняв с неё скальп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пришёл в ярость, застав свою сожительницу с другим

В Улан-Удэ перед судом предстанет 33-летний мужчина, который убил свою сожительницу, сняв с неё скальп.

По данным следствия, пара жила в многоквартирном доме в 115 микрорайоне. Вечером 19 апреля 2022 года мужчина ушёл с работы раньше обычного. Перед тем, как вернуться домой, он выпил алкоголь.

Когда же зашёл к себе в квартиру, то застал возлюбленную в объятиях незнакомого мужчины. Вероятно, любовники не рассчитывали, что глава семейства вернётся домой пораньше.

Увидев эту картину, мужчина набросился на незнакомца и стал его избивать. Впрочем, тот смог быстро одеться и выбежать в подъезд.

Тогда «Отелло» переключился на женщину.

- Он нанёс ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела, после чего схватил нож и стал срезать сожительнице волосы, причинив глубокие порезы головы, из которых открылось обильное кровотечение. После этого мужчина успокоился и вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшую госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, в результате причиненных повреждений вскоре она скончалась, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.

На ревнивца было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Недавно дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. 
убийство умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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