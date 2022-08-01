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В Бурятии в выходные произошло два происшествия на воде

В Бурятии в выходные произошло два происшествия на воде
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Одного пропавшего рыбака ещё ищут

В минувшие выходные в Бурятии было зарегистрировано два происшествия на воде. Они произошли в Северо-Байкальском и в Окинском районах, напомнили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Северо-Байкальском районе на реке Кергень перевернулась лодка с рыбаками. В лодке находились пять человек, четверо из которых сумели своими силами доплыть до берега. Однако пятому рыбаку не повезло, его унесло течением. Ведутся поисковые работы, но до сих пор они не принесли результата.

В Окинском районе водное происшествие случилось в месте слияния рек Китой и Билютай. При сплаве на маломерном судне двое человек выпали за борт. Одному из них стало плохо. Вторым оказался 16-летний подросток.

За ними вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. Мужчина и подросток были госпитализированы в Иркутск.

Оба случая произошли вследствие грубого нарушения правил судовождения, отметили специалисты.

Справка:

На каждом из находящихся в маломерном судне должен быть надет спасательный жилет, судно не должно быть перегружено, а скоростной режим должен быть соблюдён. Помимо этого, нужно внимательно следить за поверхностью воды, во избежание столкновения с другими судами и подводными препятствиями.

Перевозчик, предоставляющий подобные услуги, должен иметь документы на право управления лодкой и лицензию на право заниматься коммерческой деятельностью, а отдыхающие в свою очередь, имеют полное право потребовать от него показать такие документы.

МЧС утопление

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