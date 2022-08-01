В Улан-Удэ у пешехода-нарушителя нашли коноплю

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Молодой человек выдал себя заторможенной речью



Во время патрулирования Улан-Удэ на улице Ботаническая сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили молодых людей, которые перешли дорогу в неположенном месте.



Росгвардейцы подъехали к ним, чтобы напомнить о правилах движения. Во время беседы сотрудники обратили внимание на странное поведение одного из парней. У него была заторможенная и невнятная речь, а также расширены зрачки.



- При досмотре сотрудники обнаружили у подозреваемого в рюкзаке вещество растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли. Задержанный был доставлен в отдел полиции, изъятое вещество передано для проведения экспертизы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный – 18-летний житель Кабанского района. Молодой человек, находящийся в наркотическом опьянении, сознался, что коноплю собрал у себя в районе для личного употребления.



