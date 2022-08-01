В Бурятии обнаружили более 18 тысяч литров поддельного алкоголя

























В Бурятии оперативники изъяли более 18 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции.- Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Улан-Удэ во взаимодействии с региональным подразделением управления экономической безопасности и противодействия коррупции и коллегами из ФСБ пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Во время обысков были изъяты 9235 литров спиртосодержащей жидкости, упакованной в канистры, а также 8890 литров фальсифицированной водки популярных марок.Задержанные – жители Улан-Удэ. Бутлегеры тщательно конспирировали свою деятельность, создавая тайники в неприметных жилмассивах на окраине, с развитой дорожной инфраструктурой. В целях безопасности они даже перепрятывали товар. Однако были изобличены опытными оперативниками, подчеркнули в министерстве внутренних дел.