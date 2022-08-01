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В Улан-Удэ такси отбросило на дорожное ограждение после ДТП

В Улан-Удэ такси отбросило на дорожное ограждение после ДТП
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Троих человек осмотрели медики

Сегодня в микрорайоне Горького в Улан-Удэ столкнулись два автомобиля, одно из них – такси.

Около девяти часов утра столкнулись автомобили «Ниссан Вингроад» и «Рено Логан». Троих человек – обоих водителей, а также пассажира такси – осмотрели медики.

- По предварительным данным, водителю «Вингроад» стало плохо за рулём, и он выехал на полосу встречного движения, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Короткое видео с места происшествия появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Видно, что от удара сильно повреждён автомобиль такси. Он влетел в дорожное ограждение, смяло двери, переднюю и заднюю части.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июля на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области кроссовер Mitsubishi Outlander несколько раз въехал в движущийся впереди автомобиль, в котором ехали дети. По данным полиции, водитель, таранивший машину, потерял управление, так как ему стало плохо за рулём. 
ДТП такси

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