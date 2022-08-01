Мужчина погасил лишь часть причинённого ущерба
В городе Нижнеудинске Иркутской области местный житель признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Причинённый ущерб составил почти 150 тысяч рублей.
В марте транспортные полицейские задержали мужчину, при котором находились поленья свежеспиленной сосны. Разрешительных документов на заготовку древесины у него не было.
- Двумя днями ранее мужчина, находясь в 108 квартале Нижнеудинского участкового лесничества, где произрастают защитные леса полосы железных дорог, не имея разрешительных документов, при помощи бензопилы незаконно спилил три дерева породы сосна. После чего раскряжевал и распилил на поленья для удобства дальнейшей транспортировки и использования, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ущерб государству составил почти 150 тысяч рублей. Часть причинённого ущерба в размере 50 тысяч рублей виновник погасил добровольно, остальную часть взыскал суд.
В ходе судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.
Принимая во внимание положительные характеристики и наличие малолетнего ребёнка, суд приговорил его к условному сроку на 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Жителя Иркутской области осудили за три срубленные сосны
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Троих человек осмотрели медики
Мужчина погасил лишь часть причинённого ущерба
В квартире женщины произошло короткое замыкание
Во время погони байкер врезался во внедорожник
Проверку начала прокуратура
Из-за действий воров опоры ЛЭП могли рухнуть в любой момент
ДТП произошло в Прибайкальском районе
Водителя увезли в больницу
Сейчас обстановка стабилизировалась
Прогулки в лесах запрещены
Женщина запомнила преступника благодаря записи с камеры видеонаблюдения
Телефон у заблудившегося мужчины разрядился
Водой окружены две заимки
Мужчина поднялся на грузовой состав на спор
В последний раз пожар был ещё 23 июля