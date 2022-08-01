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Жителя Иркутской области осудили за три срубленные сосны

Жителя Иркутской области осудили за три срубленные сосны
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина погасил лишь часть причинённого ущерба

В городе Нижнеудинске Иркутской области местный житель признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Причинённый ущерб составил почти 150 тысяч рублей.

В марте транспортные полицейские задержали мужчину, при котором находились поленья свежеспиленной сосны. Разрешительных документов на заготовку древесины у него не было.

- Двумя днями ранее мужчина, находясь в 108 квартале Нижнеудинского участкового лесничества, где произрастают защитные леса полосы железных дорог, не имея разрешительных документов, при помощи бензопилы незаконно спилил три дерева породы сосна. После чего раскряжевал и распилил на поленья для удобства дальнейшей транспортировки и использования, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ущерб государству составил почти 150 тысяч рублей. Часть причинённого ущерба в размере 50 тысяч рублей виновник погасил добровольно, остальную часть взыскал суд.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Принимая во внимание положительные характеристики и наличие малолетнего ребёнка, суд приговорил его к условному сроку на 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.
черные лесорубы

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