Жителя Иркутской области осудили за три срубленные сосны

Мужчина погасил лишь часть причинённого ущерба



В городе Нижнеудинске Иркутской области местный житель признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Причинённый ущерб составил почти 150 тысяч рублей.



В марте транспортные полицейские задержали мужчину, при котором находились поленья свежеспиленной сосны. Разрешительных документов на заготовку древесины у него не было.



- Двумя днями ранее мужчина, находясь в 108 квартале Нижнеудинского участкового лесничества, где произрастают защитные леса полосы железных дорог, не имея разрешительных документов, при помощи бензопилы незаконно спилил три дерева породы сосна. После чего раскряжевал и распилил на поленья для удобства дальнейшей транспортировки и использования, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Ущерб государству составил почти 150 тысяч рублей. Часть причинённого ущерба в размере 50 тысяч рублей виновник погасил добровольно, остальную часть взыскал суд.



В ходе судебного заседания мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.



Принимая во внимание положительные характеристики и наличие малолетнего ребёнка, суд приговорил его к условному сроку на 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

