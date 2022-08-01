В Иркутске пенсионерка погибла из-за загоревшегося телевизора



Из соседних квартир были спасены пять человек, в том числе двое детей.



В 12:43 пожар был потушен.



- По имеющимся данным, погибшая женщина 1953 года рождения, хозяйка квартиры, самостоятельно не передвигалась. В квартире постоянно работал телевизор, от которого и произошло возгорание и дальнейшее распространение огня. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.







Из соседних квартир были спасены пять человек, в том числе двое детей.В 12:43 пожар был потушен.- По имеющимся данным, погибшая женщина 1953 года рождения, хозяйка квартиры, самостоятельно не передвигалась. В квартире постоянно работал телевизор, от которого и произошло возгорание и дальнейшее распространение огня. Предварительная причина пожара - короткое замыкание. Обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

30 июля в Иркутске жители сообщили пожарным о сильном задымлении в двухэтажном деревянном доме на улице Набережная Иркута. Пожар разгорелся около 12 часов дня.К месту выехали четыре пожарных расчёта. 32 человека, в том числе 11 детей, эвакуировались на улицу самостоятельно. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже. В ходе разведки и тушения огня была обнаружена погибшая женщина.