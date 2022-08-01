В Иркутске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС





31 июля около 8 часов вечера в Иркутске инспекторы ГИБДД заметили мотоцикл «Кавасаки Нинзя», двигавшийся без госномера. Полицейские попытались остановить его, однако водитель мотоцикла проигнорировал требования инспекторов, ускорился и попытался скрыться.Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, инспекторы ДПС последовали за нарушителем. При этом мотоциклист совершал опасные манёвры, грубо нарушая правила дорожного движения. Так, на улице 3 Июля с односторонним движением он ехал в противоположном потоку транспорта направлении.Следуя по улице Ленина, на запрещающий сигнал светофора он выехал на перекрёсток с улицей Карла Маркса. Там мотоциклист допустил столкновение с внедорожником. В результате получил серьёзные травмы, и вскоре скончался в автомобиле скорой помощи.По предварительным данным, водитель внедорожника не пострадал.Полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.