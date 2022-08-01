Проверку начала прокуратура
Вечером 29 июля на автодороге Иркутск – Листвянка, в районе посёлка Большая Речка Иркутского района столкнулись маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль.
Шесть человек, находившихся в микроавтобусе, получили травмы и были доставлены в больницу для осмотра.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
- По данному факту прокуратурой Иркутского района организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности организации пассажирских перевозок, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В ДТП c маршруткой в Иркутской области пострадали шесть человек
Происшествия, Фото:
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