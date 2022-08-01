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В Бурятии посадили вора, едва не оставившего два района без света

В Бурятии посадили вора, едва не оставившего два района без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за действий воров опоры ЛЭП могли рухнуть в любой момент

В Бурятии вынесли приговор ворам, которые едва не оставили два района без света. Один из похитителей получил четыре с половиной года колонии строгого режима. Второй отделался тремя годами условно, сообщили в компании «Россети Сибирь» в Бурятии.

В декабре 2021 года воры украли более 350 элементов металлических опор, так называемых уголков, с четырёх линий электропередачи 110 кВ, обеспечивающих электроснабжение Заиграевского и Хоринского районов. Вероятнее всего, мужчины планировали сдать электрооборудование на металлолом. Но из-за этого в разгар зимы без света могли остаться более 50 тысяч жителей Заиграевского и 17 тысяч жителей Хоринского районов.

Без уголков при сильном ветре опоры могут рухнуть в любой момент. Прецеденты в Бурятии уже были. К счастью, на этот раз энергетики вовремя обнаружили проблему и предотвратили трагедию.

Сотрудники полиции задержали воров с поличным в районе села Нарын Хоринского района. В кузове «Газели» при осмотре были обнаружены газовый резак, металлические уголки и другие инструменты.

Отметим, в Бурятии это далеко не первый случай.

В апреле 2020 года энергетики выявили кражи энергооборудования в окрестностях Багдарина, хоть и не в таких масштабах. Тогда неизвестные украли составные части с трёх металлических опор (те же уголки) и поставили под угрозу электроснабжение Баунтовского района. В июне 2019 года неизвестные также украли 33 металлических элемента с 10 опор в Хоринском районе.

В этих случаях отключения электроэнергии удалось избежать благодаря оперативным действиям энергетиков.

Но в 2012 году в Заиграевском районе, в 29 км от Улан-Удэ воры украли 86 уголков. В это же время начался сильный ветер, и семь из десяти ослабленных металлических конструкций обрушились, оставив без света шесть сёл: Усть-Брянь, Онохой, Нижние Тальцы, Арбижил, Ацагат, Старый Онохой. В том числе четыре школы, две котельные, детский сад, и даже военную часть Сосновый Бор, также была снижена надёжность электроснабжения всех районов восточной части Бурятии (Хоринский, Еравнинский, Баунтовский).
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