ДТП произошло в Прибайкальском районе
Вечером в субботу, 30 июля, в Прибайкальском районе Бурятии в ДТП попал мотоциклист.
- 38-летний водитель мотоцикла «БМВ», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении посёлка Ильинка, в километре от села Старое Татаурово не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение (отбойник) с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», той же ночью в том же Прибайкальском районе пострадал водитель «Ниссана», врезавшийся в дерево.
В Бурятии мотоциклист врезался в отбойник и опрокинулся
Происшествия, Фото:
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