В Бурятии «Ниссан» врезался в дерево

Водителя увезли в больницу
В субботу ночью, 30 июля, в Прибайкальском районе Бурятии автомобиль «Ниссан» под управлением 68-летнего водителя врезался в дерево.
- 68-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны села Гремячинск в направлении Улан-Удэ, на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян съехал с дороги, после чего наехал на дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июля в Прибайкальском районе Бурятии в опрокинувшемся автомобиле «Инфинити» пострадали три человека
. Двое из них были госпитализированы в состоянии комы.
Из-за действий воров опоры ЛЭП могли рухнуть в любой момент
ДТП произошло в Прибайкальском районе
Водителя увезли в больницу
Сейчас обстановка стабилизировалась
Прогулки в лесах запрещены
Женщина запомнила преступника благодаря записи с камеры видеонаблюдения
Телефон у заблудившегося мужчины разрядился
Водой окружены две заимки
Мужчина поднялся на грузовой состав на спор
В последний раз пожар был ещё 23 июля
Водитель спортбайка скончался на месте происшествия
Пострадавшую женщину с ожогами доставили в больницу
Женщина бросала дочь одну дома и избивала её
Вор пролез в распахнутое окно
Один мужчина находится в тяжёлом состоянии