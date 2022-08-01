Сейчас обстановка стабилизировалась
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 31 июля, в Курумканском районе Бурятии возникла угроза подтопления четырёх жилых домов, находящихся на заимках в 10 километрах от села Курумкан. Произошло это из-за подъёма уровня реки Баргузин – вода окружила две заимки.
В течение дня оперативная группа администрации Курумканского района вывезла в безопасное место людей, живущих на заимках.
К вечеру стало известно, что обстановка стабилизировалась.
- Дождь прекратился. Угрозы подтопления жилым домам нет. Ведётся мониторинг обстановки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всего на этих двух заимках живут девять человек, в том числе ребёнок.
В Бурятии вывезли людей с заимок, окружённых водой
Происшествия, Фото:
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