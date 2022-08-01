01 августа

31 июля

Популярное

В Бурятии вывезли людей с заимок, окружённых водой

В Бурятии вывезли людей с заимок, окружённых водой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейчас обстановка стабилизировалась

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 31 июля, в Курумканском районе Бурятии возникла угроза подтопления четырёх жилых домов, находящихся на заимках в 10 километрах от села Курумкан. Произошло это из-за подъёма уровня реки Баргузин – вода окружила две заимки.

В течение дня оперативная группа администрации Курумканского района вывезла в безопасное место людей, живущих на заимках.

К вечеру стало известно, что обстановка стабилизировалась.

- Дождь прекратился. Угрозы подтопления жилым домам нет. Ведётся мониторинг обстановки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Всего на этих двух заимках живут девять человек, в том числе ребёнок.

подтопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии посадили вора, едва не оставившего два района без света
В Бурятии посадили вора, едва не оставившего два района без света
Происшествия, 01.08.2022
Из-за действий воров опоры ЛЭП могли рухнуть в любой момент
В Бурятии «Ниссан» врезался в дерево
В Бурятии «Ниссан» врезался в дерево
Происшествия, 01.08.2022
Водителя увезли в больницу
В Бурятии вывезли людей с заимок, окружённых водой
В Бурятии вывезли людей с заимок, окружённых водой
Происшествия, 01.08.2022
Сейчас обстановка стабилизировалась
Улан-удэнка узнала вора, когда он продавал её имущество
Улан-удэнка узнала вора, когда он продавал её имущество
Происшествия, 01.08.2022
Женщина запомнила преступника благодаря записи с камеры видеонаблюдения 
Житель Бурятии ушёл на молебен и заблудился в лесу
Житель Бурятии ушёл на молебен и заблудился в лесу
Происшествия, 31.07.2022
Телефон у заблудившегося мужчины разрядился
В Бурятии вода окружила жилые дома
В Бурятии вода окружила жилые дома
Происшествия, 31.07.2022
Водой окружены две заимки
В Улан-Удэ танцевавшего на вагоне мужчину ударило током
В Улан-Удэ танцевавшего на вагоне мужчину ударило током
Происшествия, 31.07.2022
Мужчина поднялся на грузовой состав на спор
В Бурятии лесных пожаров нет уже неделю
В Бурятии лесных пожаров нет уже неделю
Происшествия, 31.07.2022
В последний раз пожар был ещё 23 июля
В Улан-Удэ осудили тракториста за смертельное ДТП
В Улан-Удэ осудили тракториста за смертельное ДТП
Происшествия, 30.07.2022
Водитель спортбайка скончался на месте происшествия 
Житель Иркутской области едва не сжёг заживо собственную мать
Житель Иркутской области едва не сжёг заживо собственную мать
Происшествия, 30.07.2022
Пострадавшую женщину с ожогами доставили в больницу 
В Забайкалье мать-алкоголичку отправили в колонию
В Забайкалье мать-алкоголичку отправили в колонию
Происшествия, 30.07.2022
Женщина бросала дочь одну дома и избивала её 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^