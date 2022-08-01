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В Бурятии восемь дней подряд нет лесных пожаров

В Бурятии восемь дней подряд нет лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Прогулки в лесах запрещены

За прошедшие сутки, 31 июля, возгораний в лесах Бурятии не было зарегистрировано.

Лесных пожаров в Бурятии уже нет восемь дней подряд. Последнее возгорание было ещё 23 июля.

По данным ФБУ «Авиалесохрана», в России за прошедшие сутки действовало 156 лесных пожаров на площади 79,4 тыс га. Сильнее всего горит Якутия, где огнём охвачено более 37 тысяч га.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, так что доступ в лес запрещён.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны -20-44-44.
лесные пожары

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