Прогулки в лесах запрещены
За прошедшие сутки, 31 июля, возгораний в лесах Бурятии не было зарегистрировано.
Лесных пожаров в Бурятии уже нет восемь дней подряд. Последнее возгорание было ещё 23 июля.
По данным ФБУ «Авиалесохрана», в России за прошедшие сутки действовало 156 лесных пожаров на площади 79,4 тыс га. Сильнее всего горит Якутия, где огнём охвачено более 37 тысяч га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, так что доступ в лес запрещён.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны -20-44-44.
В Бурятии восемь дней подряд нет лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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