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Улан-удэнка узнала вора, когда он продавал её имущество

Улан-удэнка узнала вора, когда он продавал её имущество
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщина запомнила преступника благодаря записи с камеры видеонаблюдения

Неоднократно судимый за хищение чужого имущества улан-удэнец вновь предстал перед судом. Его признали виновным в краже.

Мужчина в феврале освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за две кражи. Спустя месяц, в период непогашенной судимости, он залез в жилой дом в ДНТ «Селенга» Тарбагатайского района, откуда стащил электроинструменты. 

Вора вычислили благодаря камере видеонаблюдения, находящейся на соседнем доме. Позднее, по записи с ещё одной камеры видеонаблюдения, потерпевшая опознала вора, когда он продавал украденное имущество в Улан-Удэ.

- Тарбагатайский районный суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
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