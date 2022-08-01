Улан-удэнка узнала вора, когда он продавал её имущество





Вора вычислили благодаря камере видеонаблюдения, находящейся на соседнем доме. Позднее, по записи с ещё одной камеры видеонаблюдения, потерпевшая опознала вора, когда он продавал украденное имущество в Улан-Удэ.



- Тарбагатайский районный суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.



Неоднократно судимый за хищение чужого имущества улан-удэнец вновь предстал перед судом. Его признали виновным в краже.Мужчина в феврале освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за две кражи. Спустя месяц, в период непогашенной судимости, он залез в жилой дом в ДНТ «Селенга» Тарбагатайского района, откуда стащил электроинструменты.