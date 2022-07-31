Житель Бурятии ушёл на молебен и заблудился в лесу

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Телефон у заблудившегося мужчины разрядился



Вечером 30 июля бурятским спасателям поступило сообщение о том, что в районе села Ташир Селенгинского района Бурятии потерялся 40-летний мужчина.



Днём ранее, 29 июля, мужчина ушёл на молебен, который проходил на горе Бурхен, но не вернулся. Лишь на следующий день в 16 часов он позвонил родственникам и сообщил, что заблудился. Больше на связь он не выходил.



К поискам привлекались республиканские спасатели из Гусиноозёрска. Сегодня утром, 31 июля, спасатели нашли пропавшего на отаре в 12 километрах от села Ташир.



- Со слов мужчины, добравшись до отары, он нашёл, у кого можно подзарядить телефон. Зарядив устройство, он вышел на связь со спасателями и сообщил им свои координаты. Потерявшийся был доставлен в населённый пункт в удовлетворительном состоянии, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Специалисты напоминают, что, уходя в лес, нужно надеть яркую одежду, взять с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения.





