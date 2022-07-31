Водой окружены две заимки
В Бурятии возникла угроза подтопления четырёх жилых домов, находящихся в 10 километрах от села Курумкан.
- Сегодня в 09:13 поступило сообщение о том, что в 10 км от села Курумкан вследствие подъёма воды в реке Баргузин окружены водой две заимки, где расположено четыре дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В этих домах живут девять человек, в том числе ребёнок.
Для уточнения обстановки на место выехала межведомственная оперативная группа от администрации района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине недели, 27 июля, в Курумканском районе Бурятии вышла из берегов река Аргада. Было подтоплено пять сенокосных угодий и две надворные постройки одного частного дома.
Однако вскоре уровень воды снизился, и 29 июля был снят введённый режим «Повышенная готовность».
В Бурятии вода окружила жилые дома
Происшествия, Фото:
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