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В Бурятии вода окружила жилые дома

В Бурятии вода окружила жилые дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Водой окружены две заимки

В Бурятии возникла угроза подтопления четырёх жилых домов, находящихся в 10 километрах от села Курумкан.

- Сегодня в 09:13 поступило сообщение о том, что в 10 км от села Курумкан вследствие подъёма воды в реке Баргузин окружены водой две заимки, где расположено четыре дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В этих домах живут девять человек, в том числе ребёнок.

Для уточнения обстановки на место выехала межведомственная оперативная группа от администрации района.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине недели, 27 июля, в Курумканском районе Бурятии вышла из берегов река Аргада. Было подтоплено пять сенокосных угодий и две надворные постройки одного частного дома.

Однако вскоре уровень воды снизился, и 29 июля был снят введённый режим «Повышенная готовность».

река

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