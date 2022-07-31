В Улан-Удэ танцевавшего на вагоне мужчину ударило током

Мужчина поднялся на грузовой состав на спор
30 июля в 19:35 в поисково-спасательную службу управления по ЧС в Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на станции Заудинская мужчину ударило током на грузовом вагоне. Очевидец рассказал, что мужчина, вероятно, погиб.
На место прибыли сотрудники улан-удэнской поисково-спасательной службы. Они обнаружили на вагоне со стройматериалами 32-летнего пострадавшего. Он был жив и находился в сознании. Мужчина, который был пьян, получил ожоги правой ноги.
Как выяснилось, на грузовой вагон он поднялся на спор.
- Пострадавший пояснил, что с друзьями на спор решил потанцевать на железнодорожном составе, - сообщили в управлении по ЧС.
Спасатели сняли пострадавшего с грузового вагона и передали сотрудникам Территориального центра медицины катастроф.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июля в Кабанском районе Бурятии на железной дороге от удара током погиб машинист буровой установки.
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Происшествия, Фото:
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