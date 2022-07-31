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В Улан-Удэ танцевавшего на вагоне мужчину ударило током

В Улан-Удэ танцевавшего на вагоне мужчину ударило током
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина поднялся на грузовой состав на спор

30 июля в 19:35 в поисково-спасательную службу управления по ЧС в Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на станции Заудинская мужчину ударило током на грузовом вагоне. Очевидец рассказал, что мужчина, вероятно, погиб.

На место прибыли сотрудники улан-удэнской поисково-спасательной службы. Они обнаружили на вагоне со стройматериалами 32-летнего пострадавшего. Он был жив и находился в сознании. Мужчина, который был пьян, получил ожоги правой ноги.

Как выяснилось, на грузовой вагон он поднялся на спор.

- Пострадавший пояснил, что с друзьями на спор решил потанцевать на железнодорожном составе, - сообщили в управлении по ЧС.

Спасатели сняли пострадавшего с грузового вагона и передали сотрудникам Территориального центра медицины катастроф.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 июля в Кабанском районе Бурятии на железной дороге от удара током погиб машинист буровой установки.




удар током

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