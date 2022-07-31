В последний раз пожар был ещё 23 июля
За прошедшие сутки возгораний в лесах Бурятии не было зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Нет пожаров и утром 31 июля.
Леса не горят уже неделю. Последнее возгорание было ещё 23 июля.
По данным ФБУ «Авиалесохрана», в России за прошедшие сутки действовало 176 лесных пожаров на площади 78,4 тыс га. Печальное лидерство у Якутии: там тушили 72 пожаров на площади 47,9 тыс га. В Хабаровском крае тушили четыре лесных пожара на площади 1,8 тыс га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны -20-44-44.
В Бурятии лесных пожаров нет уже неделю
Происшествия, Фото:
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