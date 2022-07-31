31 июля

30 июля

29 июля

Популярное

В Бурятии лесных пожаров нет уже неделю

В Бурятии лесных пожаров нет уже неделю
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В последний раз пожар был ещё 23 июля

За прошедшие сутки возгораний в лесах Бурятии не было зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Нет пожаров и утром 31 июля.

Леса не горят уже неделю. Последнее возгорание было ещё 23 июля.

По данным ФБУ «Авиалесохрана», в России за прошедшие сутки действовало 176 лесных пожаров на площади 78,4 тыс га. Печальное лидерство у Якутии: там тушили 72 пожаров на площади 47,9 тыс га. В Хабаровском крае тушили четыре лесных пожара на площади 1,8 тыс га.

В Бурятии действует особый противопожарный режим.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны -20-44-44.



лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осудили тракториста за смертельное ДТП
В Улан-Удэ осудили тракториста за смертельное ДТП
Происшествия, 30.07.2022
Водитель спортбайка скончался на месте происшествия 
Житель Иркутской области едва не сжёг заживо собственную мать
Житель Иркутской области едва не сжёг заживо собственную мать
Происшествия, 30.07.2022
Пострадавшую женщину с ожогами доставили в больницу 
В Забайкалье мать-алкоголичку отправили в колонию
В Забайкалье мать-алкоголичку отправили в колонию
Происшествия, 30.07.2022
Женщина бросала дочь одну дома и избивала её 
На севере Бурятии перевернулась лодка с людьми, один пропал
На севере Бурятии перевернулась лодка с людьми, один пропал
Происшествия, 30.07.2022
Большая вода, сильное течение и переменчивое русло реки осложняют поиски 
На севере Бурятии ожидается град
На севере Бурятии ожидается град
Происшествия, 30.07.2022
В южных районах республики возможен подъём уровней воды в реках
В районе Бурятии размыло дорожную насыпь
В районе Бурятии размыло дорожную насыпь
Происшествия, 30.07.2022
Движение автотранспорта не ограничено
В Закаменском районе Бурятии искали мужчину
В Закаменском районе Бурятии искали мужчину
Происшествия, 30.07.2022
Мужчина пропал в середине месяца 
В Бурятии мать-одиночка солгала об изнасиловании в военном госпитале
В Бурятии мать-одиночка солгала об изнасиловании в военном госпитале
Происшествия, 30.07.2022
По словам женщины, всё якобы произошло в массажном кабине  
В Улан-Удэ самокатчик въехал в пешехода
В Улан-Удэ самокатчик въехал в пешехода
Происшествия, 30.07.2022
Столкновение произошло возле ТЦ «Форум»
Вертолёт со спасателями отправился на помощь туристам в Бурятии
Вертолёт со спасателями отправился на помощь туристам в Бурятии
Происшествия, 30.07.2022
Помощь потребовалась двум мужчинам из разных тургрупп 
В Иркутской области вынесен приговор сыну бывшего губернатора
В Иркутской области вынесен приговор сыну бывшего губернатора
Происшествия, 29.07.2022
Объявлен приговор по делу о получении незаконного дохода в сумме около 1 млрд рублей
Читу и Читинский район начало затапливать
Читу и Читинский район начало затапливать
Происшествия, 29.07.2022
Восстановительные работы организованы на месте промыва дамбы реки Читинка
Два улан-удэнца украли рельсы
Два улан-удэнца украли рельсы
Происшествия, 29.07.2022
Они вывезли более 11 тонн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^