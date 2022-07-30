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В Улан-Удэ осудили тракториста за смертельное ДТП

В Улан-Удэ осудили тракториста за смертельное ДТП
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Водитель спортбайка скончался на месте происшествия

В Улан-Удэ перед судом предстал тракторист.

Судом установлено, что водитель трактора нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение со спортбайком Honda CBR. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и скончался на месте происшествия.

- Гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, условно, с испытательным сроком два года. Кроме того, лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда. 

Приговор не вступил в законную силу.
ДТП суд

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