В Улан-Удэ осудили тракториста за смертельное ДТП

Водитель спортбайка скончался на месте происшествия
В Улан-Удэ перед судом предстал тракторист.
Судом установлено, что водитель трактора нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение со спортбайком Honda CBR. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и скончался на месте происшествия.
- Гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, условно, с испытательным сроком два года. Кроме того, лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
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