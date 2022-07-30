В Улан-Удэ осудили тракториста за смертельное ДТП



Приговор не вступил в законную силу.



В Улан-Удэ перед судом предстал тракторист.Судом установлено, что водитель трактора нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение со спортбайком Honda CBR. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и скончался на месте происшествия.- Гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, условно, с испытательным сроком два года. Кроме того, лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.