Житель Иркутской области едва не сжёг заживо собственную мать

Пострадавшую женщину с ожогами доставили в больницу



33-летнему жителю Иркутской области предъявлено обвинение в покушении на убийство.



По версии следствия, ночью 28 июля произошёл пожар в многоквартирном доме в селе Никольск Иркутского района. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сын хозяйки одной из квартир, после внезапно возникшей ссоры, взял ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил жилище и поджёг его.



После этого мужчина подпёр дверь снаружи. Люди, оказавшиеся внутри горящего помещения, расположенного на первом этаже двухэтажки, смогли выбраться через окно. Из дома было эвакуировано 16 человек.



Мать подозреваемого доставлена в больницу с ожогами различной степени тяжести. Другие участники инцидента не пострадали.



Спустя несколько часов в лесу сотрудники патрульно-постовой службы разыскали и задержали вероятного поджигателя. Следователям СК он признался в содеянном.



Мужчину арестовали. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

