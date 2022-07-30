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В Забайкалье мать-алкоголичку отправили в колонию

В Забайкалье мать-алкоголичку отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина бросала дочь одну дома и избивала её

50-летняя жительница посёлка Кокуй Сретенского района Забайкальского края признана виновной по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Суд установил, что женщина с 27 по 30 мая 2021 года распивала спиртное у своих знакомых, в то время как её восьмилетняя дочь на протяжении трёх дней находилась одна по месту жительства в неотапливаемом частном доме, без еды, фактически оказавшись предоставленной самой себе.

Кроме того, девочка ежедневно разыскивала мать и безуспешно просила её прекратить употреблять алкоголь. Несмотря на это, женщина на просьбы ребёнка не реагировала и неоднократно наносила ей побои ремнём, причиняя физическую боль и нравственные страдания.

- После выявления указанного факта органы системы профилактики незамедлительно изъяли ребёнка и передали его в государственное учреждение. В дальнейшем мать в судебном порядке была лишена родительских прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.
суд приговор Забайкальский край

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