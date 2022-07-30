Вор пролез в распахнутое окно
Днём 20 июля с заявлением о краже в полицию обратилась от 31-летней работницы интерьерного салона, расположенного на цокольном этаже здания на улице Революции 1905 года Улан-Удэ. Девушка сообщила, что отлучилась налить кофе, а когда вернулась, на рабочем месте отсутствовала её сумка с документами, наушниками, кошельком с деньгами в сумме тысяча рублей и банковскими картами. Потерпевшая также отметила, что с утра настежь открыла окно рядом с рабочей зоной. Ущерб она оценила в 11 тысяч рублей.
Полицейские нашли сумку в соседнем дворе на детской площадке, однако уже без наушников и денег. Спустя несколько дней правоохранители установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 26-летний улан-удэнец.
Подозреваемый признался, что через незапертое окно проник в салон, стащил сумку и тем же способом покинул помещение. Осмотрев «добычу», он забрал наушники, которые вскоре продал; найденные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Следствие продолжается.
- Отметим, преступление горожанин совершил, будучи условно осужденным. Не остановило его и уголовное преследование за кражу денег с чужой банковской карты, которую он нашёл на одной из улиц: в настоящее время производство по уголовному делу завершено, материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Перерыв на кофе обернулся для улан-удэнки кражей
Происшествия, Фото:
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