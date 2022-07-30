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Пострадавших в Окинском районе Бурятии туристов эвакуировали вертолётом

Пострадавших в Окинском районе Бурятии туристов эвакуировали вертолётом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Один мужчина находится в тяжёлом состоянии

В 14:50 вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл в город Иркутск. Участник туристской группы, у которого внезапно ухудшилось состояние здоровья, в местности слияния рек Ара-Сайлат и Хойто-Ока Окинского района Бурятии, эвакуирован в тяжёлом состоянии. Мужчину передали врачам скорой медицинской помощи, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что тургруппа прибыла из Москвы.

- Мужчина 1963 года рождения жалуется на плохое самочувствие: затруднённое дыхание, боли в груди. По полученной информации, травм у мужчины нет. Для оказания помощи и эвакуации мужчины направлены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы ПСО-2 которая дислоцируется в посёлке Кырен Тункинского района. Дополнительно сегодня вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, дислоцирующийся в Иркутске. Пострадавший в тяжёлом состоянии был транспортирован в Иркутск и передан работникам скорой помощи. Предварительный диагноз - инфаркт миокарда, - отметили республиканском агентстве ГО и ЧС.

В том же районе спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда успешно эвакуировали мужчину и подростка, которые перевернулись в лодке, сплавляясь в местности слияния рек Китой и Билюта. Они в удовлетворительном состоянии, также бортом Ми-8 МЧС России доставлены в Иркутск.

Спасательная операция завершена, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Всего к работам привлекались 16 человек и 3 единицы техники, в том числе МЧС России 7 человек и 1 единица техники.
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