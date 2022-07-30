На севере Бурятии ожидается град









Вчера, 29 июля, в селе Хуртага Закаменского района Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июля в городе Закаменск выпал разрушительный град. Говоря о размерах градин, горожане отмечали, что «таким убить можно». Град уничтожил посадки, повредил автомобили и побил крыши теплиц, частных и многоквартирных домов. Дождевыми водами размыло дорогу.Вчера, 29 июля, в селе Хуртага Закаменского района Бурятии выпал град. Диаметр крупинок льда 0,5 см, уровень осадков 5-7 см. По предварительным данным, жилые дома и социальные объекты не повреждены.









Сегодня, 30 июля, по Бурятии ожидаются местами сильные дожди, грозы и град. На реках юго-западных, южных районов возможен подъем уровней воды с выходом на пойму.В связи с прогнозом обильных осадков и возможным градом заместитель председателя правительства республики Пётр Мордовской поставил задачу главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств, а в частности города Северобайкальска, Северо-Байкальского и Муйского районов, провести превентивные меры.Необходимо проинформировать население об ожидающихся обильных осадках (ливня и граде), через средства массовой информации и соцсети; организовать в сельских поселениях контроль за паводковой обстановкой; уточнить и привести в готовность силы и средства муниципального образования, обеспечить запасы материально-технических средств; привести в готовность пункты временного размещения; при возникновении любой чрезвычайной ситуации незамедлительно проинформировать центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.